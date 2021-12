Morte di Pupetta Maresca: Questura vieta funerali pubblici Accolta richiesta del consigliere regionale Borrelli

La Questura di Napoli ha vietato i funerali pubblici per la ‘donna boss’ Pupetta Maresca, accogliendo così la richiesta del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che con una nota ufficiale aveva chiesto che fosse negata qualsiasi onoranza pubblica per la defunta. E non è mancato lo scontro sui social. "Ritenevamo assolutamente necessario che i funerali fossero celebrati in forma privata e così abbiamo chiesto al Prefetto e Questore di vietarli e vietare qualsiasi onoranza pubblica per Pupetta Maresca. Il paradosso ormai è che le attenzioni pubbliche e mediatiche che si dedicano alle vittime dei clan è infinitamente minore rispetto a chi ha commesso reati. Un paradosso inaccettabile" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.