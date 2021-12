Botti di capodanno: fiato sospeso per la "bomba" di Maradona Borrelli: "Ordinanza del sindaco, ottimo punto di partenza ma da troppi non rispettata"

"L'ordinanza del comune di Napoli come di tante altre amministrazioni contro la vendita e lo sparo di botti a Capodanno come richiesto dal consigliere comunale di Europa Verde Luigi Carbone è stato un ottimo punto di partenza Capodanno. A nostro avviso tranne quelli gestiti da professionisti e quelli che non fanno rumore e sono sostenibili a livello ecologico andrebbero vietati tutto l'anno anche perchè se tra il 31 dicembre e il 1 gennaio i botti causano feriti e alcune volte anche morti gli altri giorni vengono sparati prevalentemente per segnalare l'arrivo di partite di droga o in piena notte per feste abusive o in onore di delinquenti e camorristi. Quest'anno ci preoccupa in particolare la diffusione del botto "D10s" in onore di Maradona che è in vendita da diversi giorni in modo abusivo e pubblicizzato sui social. Per questo approviamo i controlli a tappeto che stanno facendo le polizie locali, la polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Carabinieri" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il coportavoce regionale del Sole che Ride Fiorella Zabatta.