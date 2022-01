Centrato al petto da un colpo d'arma da fuoco in strada a Napoli Sfiorata la tragedia ci Capodanno nel quartiere Montecalvario

Era in strada a fumare una sigaretta nei pressi della sua abitazione, quando è stato colpito improvvisamente al petto da un proiettile vagante. Tragedia sfiorata a Napoli. E' successo nel quartiere Montecalvario. Il 40enne, di nazionalità straniera è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Era cosciente e non in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Un dato è certo, a Napoli, come in altre città campane e piccoli comuni si è sparato come sempre e forse anche più del solito, in barba ad ogni ordinanza e appelli dei sindaci. A Napoli in modo particolare il sindaco aveva vietato l'accensione fino alle ore 00.00 del 01.01.2022. E sono stati tantissimi i sequestri e i relativi provvedimenti a carico dei trasgressori, fino a poche ore fa.