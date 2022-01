Negozio devastato e registratore di cassa sfondato Si indaga sul furto avvenuto all'Arenella a Napoli

“Negozio devastato con seri danni strutturali, sfregi alle pareti, registratore di cassa sfondato. E’ quanto si è ritrovato il titolare di un ristorante – pescheria dell’Arenella. Un vero assalto, i delinquenti hanno agito con particolare accanimento. E’ stata divelta la saracinesca, mandati in frantumi vetri, staccate le ceramiche dai muri, scardinato le porte interne, rovesciato gli arredi e imbrattate le pareti bianche con vernice blu. Sembra siano entrati per distruggere oltre che per rubare, lo scenario è quello di un tornado in azione. Si vada a fondo sulle intenzioni dei malviventi attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, l’episodio potrebbe nascondere intenzioni che vadano ben oltre il furto. I cittadini non siano lasciati soli nel difendere le loro attività dai delinquenti. Siano affiancati dalle forze dell’ordine e da una giustizia celere”. E’ il commento del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, e del consigliere della V Municipalità di Europa Verde, Rino Nasti, che hanno ricevuto il video realizzato dallo stesso titolare del negozio dopo l’irruzione dei malviventi.