Aggredisce i poliziotti: arrestato un 25enne napoletano Era in possesso di un coltello con una lama della lunghezza di 6 centimetri.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nel transitare in corso Umberto I hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che ha iniziato a dare in escandescenze proferendo parole ingiuriose e minacciose contro di loro fino a quando, con non poca difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 6 centimetri.

Un 25enne nolano già sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg per reati contro la pubblica amministrazione, è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.