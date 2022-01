Ruba un cellulare e tenta la fuga: denunciato un 25enne tunisino Si era dato alla fuga ma è stato bloccato e denunciato

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Garibaldi all'angolo con via Castromediano un uomo che ha sottratto il cellulare ad una persona e si è dato alla fuga. I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato, trovandolo in possesso del cellulare asportato poco prima. Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo ha fornito agli operatori generalità false. Si tratta di un 25enne tunisino con precedenti. E' stato denunciato per furto con strappo, resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale. Il cellulare è stato riconsegnato alla vittima.