Bimbo morto annegato in mare: la mamma fermata per omicidio volontario. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha emesso un decreto di fermo

Bimbo di due anni annegato a Torre del Greco, fermata la madre per omicidio volontario. In mattinata la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti della 40enne.

Sono tuttora in corso le indagini per accertare i motivi dell'omicidio, ma il gesto della donna sarebbe riconducibile al fatto che la stessa credeva che il figlio fosse affetto da problemi di ritardo mentale, nonostante non vi fosse alcuna conferma in tal senso dal punto di vista sanitario.

Sarebbe questa, secondo le prime acquisizioni investigative, la ragione per cui la donna di 40 anni ieri sera si è liberata del piccolo di 2 anni, facendolo annegare in mare. Trovata dopo l'allarme lanciato dal marito, è stata interrogata nella caserma dei carabinieri, alla presenza del difensore di fiducia, dal pm della Procura di Torre Annunziata il quale, al termine dell'interrogatorio, ha emesso un decreto di fermo nei suoi confronti per omicidio volontario. La donna, dopo le formalità di rito, sarà portata nel carcere femminile di Pozzuoli.