Gragnano: carabinieri arrestano 33enne dopo un lungo inseguimento Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida senza patente

A Gragnano i carabinieri della locale stazione insieme a quelli della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida senza patente un 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sono le 18 e i carabinieri di Gragnano stanno effettuando un posto di controllo a via Marianna Spagnuolo. L’uomo è a bordo della sua auto e vede i carabinieri, inverte la marcia e scappa. I Carabinieri lo inseguono e le sirene sono accese ma lui non si ferma, parte l’inseguimento.

La centrale operativa dell’arma manda altre pattuglie e la fuga dura molti chilometri tra le vie cittadine di gragnano e pimonte dove il fuggitivo sperona più volte l’auto dei carabinieri. Il 33enne, in via strada statale per Agerola di Gragnano, decide di abbandonare l’auto nel centro della carreggiata e di fuggire a piedi.

La corsa dura poco, l’uomo viene raggiunto e bloccato, non prima di una colluttazione, dai carabinieri di Castellammare che erano sopraggiunti. L’auto non era assicurata, l’arrestato non aveva mai conseguito la patente e nelle sue tasche anche una dose di marijuana per cui sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Il 33enne, rimasto illeso è in attesa di giudizio. Per i due carabinieri una prognosi di 7 giorni a causa delle contusioni ed escoriazioni riportate durante la colluttazione.