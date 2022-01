Scampia, non si ferma all’alt e fugge con un’auto rubata: denunciato un minore Rocambolesco inseguimento degli agenti del commissariato Scampia

Gli agenti del commissariato Scampia, nel transitare in via Labriola hanno notato un giovane a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Arcangelo Ghisleri, ha impattato contro un marciapiedi, è stato raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato; inoltre, i poliziotti hanno accertato che il veicolo era stato rubato alcune ore prima.

Un 17enne napoletano è stato denunciato per ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e per non essersi fermato all’alt. Infine, il minore è stato affidato ai genitori mentre l’autovettura è stata restituita al proprietario.