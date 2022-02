Rubano batterie da un ripetitore telefonico: scoperti e denunciati Nei guai un salernitano e un napoletano

A Mariglianella i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno denunciato per ricettazione un 31enne salernitano e un 35enne di Pomigliano d’arco: sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. E’ da poco avvenuto un furto a San Felice a Cancello nei pressi di un ripetitore telefonico. Ignoti avevano rubato 8 batterie “tampone” e, pensando di farla franca, avevano fatto perdere le proprie tracce. Non avevano però fatto i conti con i sistemi gps installati all’interno delle batterie. La centrale operativa del 112 ha infatti ricevuto l’alert per la merce rubata. Le batterie localizzate a Mariglianella, in via Materdomini. I carabinieri sono entrati in un laboratorio di elettronica ed hanno beccato i 2 uomini e le 8 batterie. Refurtiva restituita al legittimo proprietario.