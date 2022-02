Bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano, dramma nel napoletano E' successo a Quarto. Il piccolo è gravissimo all'ospedale di Pozzuoli. Si indaga sulla dinamica

Un bambino di 3 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo a Quarto, in provincia di NAPOLI. Il bambino è ancora in vita, ma è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria della Grazie di Pozzuoli. I medici gli hanno diagnosticato una frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Pozzuoli, intervenuti per comprendere la dinamica e chiarire eventuali responsabilità, il bambino avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi a una finestra, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto.