Dolore a San Giuseppe Vesuviano dopo il tragico incendio in un'abitazione E' ricoverato in ospedale l'anziano che ha tentano invano di salvare la moglie

E' ricoverato in ospedale l'anziano che ha tentano invano di salvare la moglie tra le fiamme della loro abitazione. L'uomo è sotto osservazione. La tragedia si è consumata a San Giuseppe Vesuviano, in via Cozzolino. Per la povera anziana di 85 anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare. E' stata divorata dalle fiamme in poco tempo. A causare l'incendio sarebbe stato il cattivo funzionamento del camino accanto al quale la donna dormiva. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e 118, ma ogni soccorso si è rivelato purtoppo inutile.