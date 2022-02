Castello di Cisterna: pusher mariglianese arrestato dai carabinieri A finire in manette un 38enne del luogo

E’ quotidiana l’azione di contrasto allo spaccio di droga da parte dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. A finire in manette questa volta un 38enne di Marigliano già noto alle forze dell’ordine, che risponderà del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I carabinieri lo hanno fermato all’interno del complesso di edilizia popolare “Cisternina”, a via Leopardi. Perquisito, è stato trovato in possesso di 110 dosi di crack e 50 dosi di cocaina. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma contante di 195 euro. L’arrestato è a Poggioreale in attesa di giudizio.