Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo nel napoletano: si indaga E' giallo nel comune di Lettere

Si indaga nel napoletano sul macabro rinvenimento del cadavere carbonizzato di un uomo. I carabinieri lo hanno trovato in un terreno agricolo sotto una tettoia in via San Paolo nel comune di Lettere. I militari della compagnia di Castellammare di Stabia, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione, stanno cercando di ricostruire la vicenda. La salma è stata trasportata nell'obitorio comunale di Castellammare per i relativi accertamenti medico legali. Indagini sono in corso per l'identificazione dell'uomo e risalire alle cause del decesso.