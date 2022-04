Insulta la moglie e le incendia i vestiti: 54enne arrestato, è in carcere Il caso a Cimitile

Insulta la moglie e pretende soldi, poi le incendia i vestiti. 54enne arrestato dai Carabinieri. E' successo ieri sera nel comune di Cimitile. Minacce , offese e insulte. Un marito in preda ai fumi dell'alcol ha minacciato e picchiato sua moglie per avere soldi. Fuggendo di casa la donna ha deciso di sporgere denuncia. Intanto l'uomo, un 54enne , ha distrutto tutto quello che in casa gli è capitato a tiro mobili, piatti. Nessuna camera è stata risparmiata, bruciando i vestiti della compagna. I carabinieri sono intervenuti arrestandolo per maltrattamenti, estorsione e danneggiamento a seguito di incendio. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.