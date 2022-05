In fiamme 4 auto in sosta: indagini in corso E' accaduto nella notte

Rogo di vetture nel Napoletano. A San Giorgio a Cremano poco prima dell'1.30 di stamani, i carabinieri sono intervenuti in via San Martino per un incendio che per cause ancora in corso di accertamento ha danneggiato 4 auto in sosta. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso.