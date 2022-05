Acido lanciato contro due sorelle mentre passeggiano nel centro di Napoli Indaga la polizia. E' caccia ai sei (3 maschi e 3 femmine) che hanno lanciato il liquido ustionante

Acido lanciato contro il volto di due ragazze. Un raid che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato messo a segno apparentemente senza motivo. È accaduto a Napoli la scorsa notte, poco prima dell'1:30. Due sorelle di 24 e 17 anni si trovavano su corso Amedeo di Savoia, arteria del centro cittadino, quando sono state avvicinate da alcuni scooter. Alla guida dei ragazzi, sul posto dei passeggeri alcune ragazze. Una di loro ha afferrato una bottiglia di acido, lanciando il liquido contro le due sorelle. La diciassettenne ha riportato ustioni alla guancia destra e al naso. La 24enne è rimasta ferita alla guancia sinistra e al braccio. Non sono in pericolo di vita, ma sono tenute in osservazione nel centro ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Le due sorelle, ascoltate dalla polizia, hanno raccontato di non conoscere nessuna delle persone che le hanno accerchiate. Indagano gli agenti del commissariato San Carlo.

"Napoli come Kabul, con una escalation di violenza e di criminalita' impressionante e senza freni. Torno a sottolineare che il tempo e' gia' ampiamente scaduto, e che bisogna agire con un'azione mirata e con i fatti. Quanto si sta registrando nella terza citta' d'Italia e nella sua provincia e' intollerabile e non si puo' consentire oltre. Attendiamo ancora che alle passerelle e alle promesse del ministro Lamorgese, seguano interventi efficaci in ordine al potenziamento di presidi di sicurezza, di unita' di forze in campo e di mezzi adeguati per far sentire realmente la presenza dello Stato, e far fronte a ogni livello, a una vera e propria emergenza nazionale". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della citta' metropolitana di Napoli della Lega.