Una moto contro due auto manda in tilt il traffico sulla Statale sorrentina Ancora un grave incidente sull’arteria viaria, con due feriti trasportati in ospedale

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio, sulla statale sorrentina 145, all'altezza di Punta Scutolo, tra una moto e due auto.

Due i feriti in condizioni critiche che sono stati trasferiti in ospedale dal 118 intervenuto sul luogo del sinistro insieme ai Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente che ha letteralmente paralizzato il traffico su tutta la statale con ripercussioni fino al casello autostradale di Castellammare di Stabia.

Una situazione infernale anche per il caldo ben al di sopra delle medie stagionali e che ha ulteriormente esasperato gli automobilisti costretti a una lunga attesa sotto il sole rovente.

Ormai al di là dell'impennata di traffico che letteralmente congestiona l'unica arteria di scorrimento in entrata e in uscita da Sorrento, a elevare il numero degli incidenti che si registrano a ogni ora del giorno e anche della notte è senza dubbio l'assoluta e sempre più pericolosa inosservanza delle norme del codice stradale da parte dei conducenti di qualunque tipo di veicolo, in particolare su due ruote.

Certamente occorre aumentare i controlli e in questo senso si sta muovendo la città di Sorrento con il potenziamento stagionale dei caschi bianchi bianchi in servizio anche nelle ore notturne.

E' probabile che nelle prossime ore i sindaci dei comuni peninsulari decidano di coordinare le attività dei rispettivi comandi di polizia municipale per fronteggiare una situazione che rischia ulteriormente di aggravarsi.