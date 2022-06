Cadavere in un sacco nelle campagne: è giallo nel nolano Ancora non è stato identificato l'uomo trovato senza vita ieri

Non e' stato ancora identificato il corpo di un uomo ritrovato all'interno di un sacco di plastica in un fondo agricolo in via Molino a Scisciano, in provincia di Napoli. Il cadavere, in parziale stato di decomposizione, è stato trasportato al Secondo Policlinico di Napoli in attesa della autopsia. Un vero e proprio giallo il rinvenimento del corpo senza vita nel comune napoletano. Sono in corso indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte a identificare il corpo e a comprendere quanto accaduto. Sul posto, subito dopo il ritrovamento, si e' recato il pm di turno della Procura di Nola. Dai primissimi accertamenti esterni effettuati dal medico legale pare non ci siano segni di lesione ma comunque il fatto che il cadavere sia stato collocato all'interno di un sacco attesta l'origine violenta della morte dell'uomo.

A scoprire ieri il corpo dell'uomo è stato un ragazzino mentre percorreva via Molino, strada di confine tra Saviano e Scisciano, un percorso che costeggia noccioleti da un lato e dall’altro la tratta ferroviaria della Circum. Il cadavere era già in parziale stato di decomposizione. Sul posto ieri anche il sindaco di Scisciano Edoardo Serpico: «Scena agghiacciante. Sono certo che si farà presto luce su una vicenda che ha scosso l’intera comunità».