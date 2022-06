Identificato il cadavere in un sacco a Scisciano, è di un clochard rumeno Il macabro rinvenimento sabato pomeriggio in un fondo agricolo del comune in provincia di Napoli

Indagano i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma.