I Carabinieri arrestano due napoletani autori di furti di scooter in Penisola Arrestati dai Carabinieri due napoletani che hanno rubato due scooter a Castellammare e a Sorrento

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento diretta dal maggiore Ivan Iannucci hanno arrestato due napoletani in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica.

Si tratta di un 50enne e un 35enne gravemente indiziati di aver perpetrato due furti di scooter tra Castellammare di Stabia e Sorrento.

I fatti risalgono al dicembre 2021 quando a Piano di Sorrento e a Castellammare di Stabia venivano rubati due motocicli Honda SH. A Piano di Sorrento il 4 dicembre 2021 gli autori del furto, giunti a bordo di uno scooter intestato ad una terza persona, dopo essersi introdotti all'interno di un garage di pertinenza condominiale, hanno prelevato un motociclo che vi era parcheggiato, mediante l'effrazione del bloccasterzo.

Nel secondo episodio il furto è avvenuto nel centro di Castellammare di Stabia e il motociclo è stato portato via alla vittima che lo aveva parcheggiato in strada.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento diretti dal com. Antonio Russo e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, attraverso l'analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata e dei dati informatici elaborati dai lettori targhe dislocati sul territorio costiero, hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario sul conto degli indagati per cui si è proceduto al trasferimento in carcere a Poggioreale per uno di essi e per l'altro alla notifica del medesimo provvedimento perchè già detenuto nel carcere di Avellino per altra causa.