Benzina sulla porta di casa delle figlie per convincere la moglie a tornare 67enne fermato dai carabinieri a Napoli

E’ un mese che non si rassegna all’idea della separazione. Una decisione evidentemente della moglie, stando a quanto accaduto ieri in tarda serata.



Siamo in Via salita san raffaele, nel quartiere Materdei. Un 67enne del posto, tanica di benzina al seguito, raggiunge l’appartamento dove vivono le due figlie. Immagina che la moglie sia con loro e per convincerla a tornare insieme cosparge la porta d’ingresso di liquido infiammabile. Non fa in tempo a dar fuoco all’abitazione perché le due figlie, ritenendo che le sue intenzioni non fossero delle migliori, avevano allertato già il 112.



Il 67enne è finito in manette, sottoposto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione stella a fermo di indiziato di delitto del pubblico ministero per atti persecutori e tentato incendio. E’ ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida.