Napoli violenta, cinque vigili urbani accerchiati e aggrediti da migranti L'episodio durante un controllo contro i mercatini abusivi nei pressi di piazza Garibaldi

Cinque agenti della Polizia locale di Napoli sono stati accerchiati e aggrediti da alcune decine di migranrti durante un controllo contro i mercatini abusivi nei pressi di piazza Garibaldi, zona stazione ferroviaria centrale.

Gli agenti stavano eseguendo un sequestro nei confronti di una nigeriana che vendeva cibo da asporto senza autorizzazione: la donna ha dato in escandescenze ed e' accorso un gran numero di migranti che ha circondato e malmenato i vigili. Sono accorse altre pattuglie della Municipale per riportare la calma. La donna e' stata denunciata.

La ricostruzione dell'episodio di violenza

Tutto ha avuto inizio in via Bologna, intorno alle 20,45, con i controlli degli agenti dell'Unita' operativa San Lorenzo per contrastare il fenomeno dei mercatini abusivi che si svolgono in tarda serata specie il sabato. I vigili stavano notificando il sequestro alla donna nigeriana che vendeva cibo etnico da asporto senza autorizzazione, quando quest'ultima ha iniziato a urlare, lanciando cucchiaiate di zuppa contro gli agenti e sulla loro auto di servizio.

Le grida della donna hanno subito richiamato l'attenzione dei moltissimi migranti presenti in zona, un centinaio, che hanno circondato gli agenti. E' subito partita via radio la richiesta di rinforzi e sono giunte sul posto altre pattuglie, che hanno disperso la folla. La donna, identificata come E. J., di 30 anni, di nazionalita' nigeriana, durante l'aggressione ha tentato di dileguarsi nei vicoli della zona. E' stata fermata dopo poco nella vicina via Venezia ed accompagnata negli uffici del comando della Polizia locale dove, su disposizione del magistrato di turno, e' stata denunciata in stato di liberta' e rilasciata.

Nappi (Lega): "Situazione fuori controllo"

"Basta con il fenomeno indegno del suk abusivo che si svolge tutte le notti in Piazza Garibaldi. Nelle scorse ore, 5 agenti della polizia municipale intenti a presidiare la zona sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di extracomunitari che vendevano alimenti di dubbia qualita' e provenienza, in spregio a ogni regola. I vigili sono finiti in ospedale e la vettura di ordinanza e' stata imbrattata con il cibo destinato alla vendita fuorilegge".

Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della citta' metropolitana di Napoli della Lega. "Si tratta di uno dei tanti episodi che emerge soltanto grazie all'attenzione, alle denunce, e al lavoro che la Lega svolge sul territorio, altrimenti sarebbe passato sotto silenzio. La situazione nella zona della stazione centrale e' totalmente fuori controllo, chiediamo che anche gli agenti di polizia municipale siano dotati di taser, per garantire l'incolumita' di chi e' chiamato a far rispettare la legge", conclude Nappi.