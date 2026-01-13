IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Gestione preventiva Il sistema arbitrale ha per ora provveduto a togliere agli azzurri due punti contro il Verona...

Il Napoli - che ha giocato a San Siro contro un'Inter che non gli è alla pari per forza economica, livello (e monte ingaggi) della rosa e dei calciatori attualmente pronti a scendere in campo, struttura societaria e potere politico - ha superato con successo il suo esame di maturità. Il voto finale non è dato sapere quale sarà, ma appare evidente che è cominciata la sua gestione preventiva e che il "sistema" questa volta non si farà trovare impreparato come l'anno scorso. Quello arbitrale ha per ora provveduto a togliere agli azzurri due punti contro il Verona, vedremo alla fine quanti saranno. Del resto anche a Milano i segnali sono stati tutti in quella direzione.