Cento furti nelle abitazioni, sgominata la banda che seminava il terrore

Cento furti in abitazione, 38 persone arrestate dai Carabinieri

Napoli.  

Dal mese di giugno del 2023 all'ottobre del 2024 avrebbero messo a segno circa 100 furti in abitazione in tutte le cinque province della Campania ma anche nelle province di Frosinone e Roma. Con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e truffe aggravate (in danno di vittime in condizioni di minorata difesa) i carabinieri hanno arrestato 38 persone. Le indagini sono state avviate a seguito di un furto in abitazione commesso a Casoria. Secondo le indagini dei militari ad agire erano sette gruppi criminali. Gli autori dei furti, che operavano con l'ausilio di due o tre vedette posizionate all'esterno, si introducevano nelle case con chiavi alterate o con chiavi universali, capaci di aprire serrature di ogni tipo. E quando necessario asportavano le casseforti dagli appartamenti con il flex.  

