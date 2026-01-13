Napoli, studente Erasmus aggredito e rapinato in corso Umberto Il 22enne tedesco è stato avvicinato da due persone e derubato del portafogli.

Ancora un episodio di violenza nel cuore di Napoli. Uno studente tedesco di 22 anni, in città per il progetto Erasmus, è stato aggredito e rapinato mentre passeggiava lungo corso Umberto. Erano da poco passate le 22 di ieri sera quando due persone lo hanno avvicinato e, dopo una breve colluttazione, gli hanno strappato il portafogli. All’interno c’erano circa 30 euro in contanti. I rapinatori si sono poi dileguati, lasciando il giovane ferito in strada. I soccorsi e il ricovero. Il 22enne è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini, dove i medici lo hanno medicato per le lesioni riportate durante l’aggressione. Dopo le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha scosso il ragazzo, arrivato a Napoli da poche settimane per motivi di studio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione San Giuseppe e i militari della Compagnia Napoli Centro. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità degli aggressori.