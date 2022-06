Tentata rapina nella notte a Napoli: gambizzato un 20enne Ad agire due malviventi in sella ad uno scooter

Un 20enne napoletano è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba mentre era in sella al suo scooter. Il grave episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Foria a Napoli. Ad agire sarebbero stati due malviventi, anche loro in moto nel tentativo di rapinarlo. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia Napoli centro. Il giovane è sono trasportato all’ospedale Pellegrini dove i medici hanno riscontrato le ferite da un colpo da arma da fuoco. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.