Napoli, repulisti a Scampia: rimossi i veicoli abbandonati Portati via 34 mezzi tra auto, furgoni e motorini: task force vigili-Asia

Continua l'azione di "bonifica" del territorio di Napoli intrapreso dai vigili urbani. L'attività ha interessato Via Federico Fellini lotto TA, Via Pietro Germi, Via Cartesio, Via Zuccarini e Via Labriola lotto G, nel quartiere Scampia.

In particolare, gli agenti hanno rimosson 34 veicoli abbandonati tra auto, motocicli e furgoni: tutti abbandonati e senza copertura assicurativa, detenuti ed utilizzati impropriamente. A supporto dei caschi bianchi anche il personale Asia, che ha pulito le aree lasciate libere dai veicoli.

Durante le operazioni sono state inoltre verbalizzate 3 persone, sorprese a sversare rifiuti fuori dagli orari previsti dal regolamento comunale.