Videocamere e monitor per proteggere lo spaccio di droga Sequestro di cocaina e tre arresti nel napoletano

Blitz anti droga dei carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che dalla città flegrea sono arrivati fino a Qualiano.

A finire in manette per produzione, traffico e detenzione di droga un 30enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine, un 42enne di Qualiano anche lui noto e la madre incensurata di quest’ultimo che di anni ne ha 68 e vive insieme al figlio.

I carabinieri li hanno notati nella zona di Pozzuoli non troppo lontano da via Miliscola e li hanno seguiti per poi fermarli. Nelle tasche del 42enne 135 grammi di cocaina suddivisi in involucri sottovuoto. Sequestrati due involucri di carta gommata con all’interno altri 10 grammi della stessa droga. Perquisizioni nell’abitazione di Qualiano. Qui i carabinieri hanno trovato altri 950 grammi di cocaina per un totale di un chilo e 100 grammi o giù di lì. I 950 grammi erano suddivisi in 10 involucri. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente, attrezzatura per il sottovuoto che i carabinieri hanno trovato ancora calda, un sistema di video-sorveglianza composto da 5 videocamere e un monitor.

L’arrestata è stata trasferita nella casa circondariale femminile di Pozzuoli mentre gli altri due a Napoli-Poggioreale.