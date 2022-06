Sorpresa a rubare capi di abbigliamento in un negozio: denunciata Nei guai una minorenne a Napoli

Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in via Toledo per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla responsabile dell’esercizio commerciale e da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una ragazza la quale, oltrepassate le barriere antitaccheggio, aveva fatto scattare l’allarme sonoro poiché aveva rubato 11 capi di abbigliamento, occultandoli in uno zainetto, del valore di circa 140 euro. Gli operatori l’hanno identificata per una 17enne napoletana e l’hanno denunciata per furto aggravato.