Ore di ansia e preoccupazione per le sorti di un uomo scomparso nel nulla L'appello arriva dal popoloso quartiere Soccavo a Napoli

Ore di ansia e preoccupazione a Soccavo per le sorti di Antonio, l'uomo scomparso nel nulla da oltre dieci giorni dalla sua abitazione senza farvi più ritorno. Lo stanno cercando familiari, amici, volontari e forze dell'ordine. L'appello sui social: "Mio cugino, fortemente depresso è sparito da dieci giorni da Soccavo. Abbiamo fatto denuncia, lui potrebbe essere disorientato senza ii suoi farmaci. Per chi avesse notizie può contattare Noemi al numero 334.761 9424." Appello rilanciato anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Apprensione nel popoloso quartiere napoletano dove la speranza di ritrovare Antonio non si è mai spenta.