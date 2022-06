Furto della Madonnina a Posillipo. Un residente acquista una nuova statuina Giaceva da anni in quel luogo in memoria delle vittime della frana del 1 Novembre 1948

Paolo Insidioso, un abitante del luogo, ha provveduto a far realizzare una nuova statuina della Madonna posta in memoria delle vittime della frana del 1 Novembre 1948 a Posillipo da mettere in sostituzione di quella rubata da ignoti ad inizio Aprile di quest’anno. Venerdì 1 Luglio alle 11:00, ci sarà l'apposizione della statuina insieme al parroco della zona che celebrerà e benedirà questa nuova installazione.

"La teca è stata anche oggetto di ristrutturazione e grazie a questo nobile gesto, il simbolo rappresentativo delle vittime di questa tragedia tornerà ad essere presente in quel punto anche se, come si può immaginare, il valore simbolico non sarà lo stesso di quello della Madonnina originaria che giaceva lì da oltre 70 anni.

I vigliacchi che hanno rubato la statuina nonostante i numerosi appelli non l'hanno restituita" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con quello della I Municipalità Lorenzo Pascucci che hanno seguito la vicenda sin dall'inizio.