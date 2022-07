Attraversano la Ztl coprendo le targhe con il parasole Borrelli e Simioli: "A Nisida servono controlli continui e severi"

A Nisida la situazione è totalmente fuori controllo. Oltre al caos generato dalle baraonde dei ragazzi della notte che affollano le strade per recarsi ai locali e della sosta selvaggia, c’ è pure la questione “furbetti della Ztl”.

In un video caricato su Tik Tok, e che diversi cittadini hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, si vede un’auto con la targa occultata con un parasole per parabrezza per poter attraversare senza conseguenze il varco Ztl. Per non parlare dei parcheggiatori abusivi che hanno preso totalmente in mano la zona.

“È una questione della quale ci stiamo già occupando da un po’ di tempo. Un anno fa istituimmo un Osservatorio sulle targhe occultate attraverso il quale i cittadini potevano segnalarci tutti quei veicoli le cui targhe vengono coperte per potere attraversare aree pedonali e Ztl. Oggi lo riproponiamo, bisogna correre ai ripari e prevedere maggiori controlli ai varchi.

Poi c‘è la situazione Nisida nella sua totalità, completamente sfuggita al controllo. Esigiamo maggiori e più severi controlli, è impensabile continuare ad andare avanti così.”- hanno commentato il Consigliere Borrelli ed il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.