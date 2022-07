Boscotrecase, intervento di emodinamica in diretta per il congresso Gise Emodinamica d'eccellenza all'Ospedale di Boscotrecase scelto per un registrazione live di intervento

di Vincenzo Califano

Il reparto di cardiologia-emodinamica diretto dal dottort Attilio Varricchio ha riaperto dall'aprile scorso alle mattività no covid- Riattivati emodinamica, elettrofisiologia, degenza, utic e cardiologia.