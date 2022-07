Chiaiano: officine abusive e rifiuti abbandonati, scatta il sequestro I controlli della polizia municipale a Napoli: denunciati due giovani meccanici

Due cittadini napoletani sono stati denunciati dagli agenti della polizia municipale per per gestione illecita di rifiuti, deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e sversamento sulla pubblica via.

I controlli sono scattati nelle strade di Chiaiano, dove negli ultimi giorni erano state abbandonate ingenti quantità di rifiuti speciali: i caschi bianchi sono risaliti a due officine meccaniche, che per gli agenti non solo erano le responsabili dell'inquinamento, ma erano anche prive di qualsiasi autorizzazione.

Alla procura sono stati segnalati un 35enne e un 20enne. All'interno delle attività abusive i vigili hanno rinvenuto un’enorme quantità di rifiuti, motori, radiatori, parti meccaniche intrise di olio, pneumatici, batterie, paraurti e contenitori di solventi e vernici.

Oltre le denunce, è scattato anche il sequestro dei locali. Elevate sanzioni per oltre 10mila euro.