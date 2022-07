Ucciso e gettato in un vallone a Napoli, il giallo di Andrea: era scomparso Il 27enne era stato per l'ultima volta ripreso dalle telecamere di sorveglianza del bar a via Epomeo

Manca la conferma ufficiale, che verra' solo da analisi e riscontro testimoniali, ma il corpo trovato in via Padula nel quartiere napoletano di Pianura e' con molta probabilita' quello di Andrea Covelli, il ragazzo di 27 anni sparito lo scorso 28 giugno.

Il corpo gettato in un vallone, inoltre, presenta diversi colpi d'arma da fuoco anche al volto. Il ventisettenne era stato per l'ultima volta ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un bar in via Epomeo mentre, probabilmente sotto minaccia, saliva su uno scooter. A 24 ore dalla scomparsa i genitori del ragazzo avevano manifestato in strada per chiedere alle forze dell'ordine di attivarsi per ritrovarlo. Non si esclude che Andrea, pur estraneo alla criminalita' organizzata, sia stato ucciso nell'ambito della faida che da mesi imperversa nel quartiere tra il clan Carillo e i Marsicano-Esposito. La vittima era incensurata ma il fratello aveva aderenze con i Carillo, anche se da quanto apprende l'AGI non frequentava il quartiere da molti mesi. Non si esclude dunque la pista che porta a una vendetta. Nel pomeriggio le ricerche erano state condotte anche con l'ausilio di elicotteri e cani molecolari proprio nella zona della Selva, dove poi e' stato trovato il corpo. Sul posto sono arrivati i familiari per il riconoscimento.