Somministra alcolici a un minore: bar chiuso per 15 giorni Provvedimento del questore di Napoli, su proposta della polizia municipale

Il questore di Napoli, su proposta della polizia municipale dipartimento sicurezza servizio polizia locale tutela emergenze sociali e minori di Napoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un’attività commerciale in via San Sebastiano.

In particolare, nella serata del 26 marzo scorso, gli agenti della polizia locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della “movida”, avevano sanzionato amministrativamente il titolare del locale per aver somministrato un drink ad una 17enne alla quale non era stato chiesto il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.Inoltre, personale della polizia locale, il 13 ottobre 2019, aveva sanzionato l’uomo per aver somministrato bevande alcoliche a minori e ancora, il 17 ottobre dello stesso anno, lo aveva altresì denunciato per aver somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni.I

nfine, gli agenti del commissariato Decumani e della polizia locale, tra il 2018 ed il 2020, avevano sanzionato il proprietario del locale anche per mancanza del nulla osta di impatto acustico.Il provvedimento, anche in considerazione delle ripetute condotte lesive della salute dei minori, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.