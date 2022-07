Ruba uno zaino e scappa: bloccato dopo un breve inseguimento Rocambolesco intervento della polizia nei quartieri spagnoli

Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nardones all'angolo con via Gradoni di Chiaia sono stati avvicinati da un automobilista il quale ha indicato loro un uomo che si stava allontanando a piedi e che, poco prima, aveva tentato di rubare lo zaino posto sul sedile della sua auto.

I poliziotti lo hanno raggiunto, bloccato e trovato in possesso di una borsa accertando che era stata rubata poco prima da un furgone in sosta in via Chiaia.

Un 39enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato, mentre la sacca è stata restituita al legittimo proprietario.