Parcheggiatori abusivi distruggono auto dopo il rifiuto di pagare E' accaduto a Napoli nella zona di Santa Lucia

“La piaga dei parcheggiatori abusivi di Santa Lucia inanella l’ennesimo episodio di vigliaccheria e prepotenza ad opera degli estorsori della sosta che in via generale Orsini, di fronte al rifiuto di pagare da parte di un automobilista che paga regolarmente l’abbonamento per la sosta nelle strisce blu, gli distruggono il lunotto posteriore della macchina. Lo stesso automobilista era stato protagonista mesi addietro di un episodio analogo al termine del quale i criminali gli squartarono le ruote.

L’intera area a ridosso di Santa Lucia è perennemente in balìa degli abusivi che fanno il bello e il cattivo tempo introitando migliaia di euro ogni sera. Denaro che, è bene ricordare, foraggia i clan della zona. E’ giunto il tempo di agire con il pugno di ferro, garantendo una presenza h24 delle forze dell’ordine per stroncare questo fenomeno”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la denuncia dello sfortunato automobilista.

“A quanto pare il comune di Napoli vende qualcosa che non é di sua proprietà. Mi chiedo perché da anni dobbiamo vedere sempre gli stessi parcheggiatori abusivi a via generale Orsini, con la camionetta della polizia accanto alla regione che fa finta di niente”. Questo il commento della vittima che accompagna la foto dell’auto danneggiata.