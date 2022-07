Movida nel centro storico: un arresto e tre denunce dei carabinieri Quartieri spagnoli ai raggi x a Napoli

Controlli nella movida del cuore storico di Napoli. Carabinieri della compagnia centro in campo, insieme a quelli del reggimento Campania.

Arrestato un incensurato 18enne napoletano per resistenza a pubblico ufficiale. Insieme ad un complice momentaneamente sfuggito, non ha rispettato l’alt imposto ed è fuggito con il suo scooter. Per la fretta ha investito alcuni passanti, ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. I pedoni colpiti non hanno riportato ferite, il 18enne è stato ammanettato. E’ ora in attesa di giudizio.

Due i parcheggiatori denunciati perché sorpresi in strada a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio. Erano in Via Cesare Battisti e per uno dei due era già scattato il daspo urbano.

Un 19enne dovrà invece rispondere di porto abusivo di armi. In tasca un coltello a serramanico.

In vico lungo a montecalvario rinvenuto un motociclo rubato qualche giorno fa. Nel sottosella una pistola a salve senza tappo rosso, alcuni indumenti e una mascherina ffp2. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario e sono in corso accertamenti per rintracciare eventuali impronte digitali.

Insieme a personale della sezione veicoli abbandonati della polizia municipale di Napoli sono state rimosse 20 moto e 1 un’auto perché abbandonate in strada senza autorizzazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.