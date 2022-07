Furti in abitazione: arrestate due donne nell'area vesuviana Controlli dei carabinieri sul territorio

Carabinieri sul territorio per prevenire furti in abitazione. 2 donne arrestate. Hanno 31 e 25 anni le due donne arrestate per concorso in furto in abitazione. A sorprenderle in strada i carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano.

Prime ore della sera, le due donne sono in via Napoli. Risiedono nel campo nomadi di Secondigliano e in quella zona la loro presenza stride. I militari le sorprendono con arnesi da scasso e capi di abbigliamento poco prima asportati da un appartamento. Non è il primo caso in questi giorni e l’attenzione dei carabinieri è altissima.

Le due donne sono finite in manette e sono ora in attesa di giudizio.La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.