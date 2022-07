Paziente positivo al Covid scappa dal pronto soccorso in segno di protesta Code infinite e una lunga attesa al Cardarelli di nuovo al collasso

Code infinite e una lunga attesa hanno spinto un uomo, risultato positivo al Covid-19 ad abbandonare in segno di protesta il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La fuga ha messo subito in allarme il personale sanitari. Sul posto sono giunte più pattuglie dei carabinieri insieme alla polizia municipale. Si è tentato di dialogare con l'uomo per spingerlo a ritornare nella struttura sanitaria. Ma non è stato facile a causa del suo elevato stato di agitazione. Dopo essersi allontanato si è disteso a terra fino a far temere il peggio. I medici che lo hanno preso in cura stanno valutando la possibilità di trasferirlo nelle prossime ore.