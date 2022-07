Sorpreso con documenti falsi: 32enne arrestato dalla polizia Dovrà rispondere di possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno controllato in via Gianturco un’auto con a bordo un uomo il quale, alla richiesta di fornire un documento d’identità, ha dichiarato di non averne al seguito.

In quei frangenti, i poliziotti hanno notato che, all’interno dell’abitacolo, vi era una carta d’identità elettronica e, alla richiesta di esibirla, l’uomo ha dapprima mostrato agli operatori il documento che riportava la sua effigie, risultato falso, per poi fornire un altro documento d’identità autentico.

Inoltre, all’interno di un borsello sono state rinvenute un’altra carta d’identità elettronica ed una patente di guida false anch’esse riportanti la foto dell’uomo.

Infine, gli agenti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno trovato un’altra carta d’identità elettronica falsa. Un 32enne napoletano con precedenti è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi.