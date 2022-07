Brucia il tetto del museo madre a Napoli a causa dei fuochi pirotecnici Borrelli: "Provocano danni al verde pubblico e ai monumenti, svegliando le persone nel sonno"

I fuochi pirotecnici sparati come sempre in maniera illegale in strada, a Napoli, hanno provocato un incendio sul terrazzo del museo madre a Napoli.

"Sono anni che combattiamo contro l'usanza barbara e incivile di sparare illegalmente botti ovunque e a tutte le ore. I trogloditi che infestano il nostro territorio sparano ogni giorno a tutte le ore bloccando le strade, provocando danni al verde pubblico e ai monumenti e svegliando le persone nel cuore della notte." E' quanto afferma il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"Hanno dato fuoco a monumenti, ad alberi, ad abitazioni, a parchi e giardini eppure il contrasto verso chi si comporta in questo modo indegno è praticamente pari a zero.

Vogliamo ricordare anche che i criminali e i camorristi bloccano le strade pubbliche per festeggiare le scarcerazioni di boss per non parlare del fatto che è un modo degli spacciatori per avvisare "i clienti" che in determinate zone è arrivata la droga. Purtroppo quello del museo Madre è solo l'ultimo di una serie infinita di episodi indegni avvenuti nell'indifferenza generale"