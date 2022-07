Torre del Greco, rapina un conoscente e scappa: arrestato Nei guai un 39enne bloccato dalla polizia

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Litoranea a Torre del Greco per la segnalazione di una rapina ai danni di un uomo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre era in compagnia di un suo conoscente, quest’ultimo lo aveva rapinato dello smartphone e di 70 euro per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite e al supporto dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, hanno rintracciato e bloccato il rapinatore presso la sua abitazione a Boscoreale dove hanno rinvenuto, nella cappa di aspirazione della cucina, il cellulare sottratto poco prima.

Un 39enne di Boscoreale sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato arrestato per rapina, mentre il telefono è stato restituito al proprietario.