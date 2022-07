Scoperta maxi piantagione di marijuana fra Torre Annunziata e Trecase Sequestrato anche un arsenale con pistole, fucili e centinaia di cartucce: 22enne in manette

Una piantagione con 1200 piante di cannabis è stata scoperta dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Napoli nell’area vesuviana tra Torre Annunziata e Trecase.

In azione le sofisticate apparecchiature a bordo dell’elicottero in uso alla Sezione area delle fiamme gialle, che hanno scovato le piante in un appezzamento di terreno.

La coltivazione avrebbe fruttato 350 chili di marijuana, per un valore di mercato superiore al mezzo milione di euro. Arrestato un 22enne di Trecase. Sequestrati anche poco meno di 5 chili di hashish già confezionati e pronti per essere venduti, per un valore di circa 70mila euro.

Nella perlustrazione della zona, i finanzieri hanno inoltre trovato una pistola mitragliatrice e un fucile a pompa con matricola abrasa, oltre ad una pistola a tamburo, un fucile da guerra, 4 fucili calibro 20, un altro fucile calibro 12 e più di 300 cartucce.

Sia la droga che l’arsenale sono stati sequestrati.