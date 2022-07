Si spaccia per un tecnico, lega e picchia a sangue un'anziana: terrore in casa Si è ritrovata improvvisamente di fronte ad un malvivente spietato senza potersi difendere

Si è intrufolato in un'abitazione spacciandosi per un tecnico dell'Enel, accanendosi contro un'anziana donna aggredendola e legandola per fare razzia di soldi ed oro. Momenti di terrore in via Monte di Dio a Napoli. Per la settantenne non c'è stato il tempo di capire nulla. Si è ritrovata improvvisamente di fronte ad un malvivente spietato, da sola senza alcuna possibilità di potersi difendere. Ha perso anche sangue a seguito delle lesioni riportate, tanto da fare ricorso alle cure dei sanitari del 118. La donna è stata trasportata all'ospedale vecchio Pellegrini. Sul grave episodio sta indagando la polizia. Il bottino si aggirerebbe intorno ai diecimila euro.