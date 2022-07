Ancora violenza all'ospedale Maresca, paziente devasta il pronto soccorso Denunciato per danneggiamento un 54enne che ha devastato l'area adibita ai codici rossi

E' stato denunciato per danneggiamento un 54enne che ha devastato l'area adibita ai codici rossi all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli).

Giunti sul posto, gli agenti del locale commissariato sono stati avvicinati dal medico di turno il quale ha raccontato che, poco prima un uomo, mentre il personale sanitario gli stava prestando alcune cure, ha improvvisamente iniziato a dare in escandescenze, danneggiando tutta la strumentazione presente nella stanza.

Il cinquantaquattrenne, un napoletano con precedenti di polizia, dopo essere stato identificato, e' stato denunciato per danneggiamento. Sul caso e' intervenuto sui propri canali social anche ''Nessuno tocchi Ippocrate'': ''Ancora l'ospedale Maresca colpito. A pochi giorni dalla distruzione del pronto soccorso ad opera di un paziente psichiatrico, un tossicodipendente all'improvviso inizia a non essere collaborante, rifiuta le terapie a partire da un semplice accesso venoso, improvvisamente distrugge letteralmente il codice rosso. Gli infermieri hanno dovuto allestire un'altra stanza per il trattamento dei pazienti triage come codici rossi''.