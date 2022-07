La moglie preleva per impedirgli di scommettere e lui incendia bancomat I carabinieri denunciano un 36enne

Quando ha compreso le intenzioni della moglie, gli si è offuscata la vista. Un effetto probabilmente legato più al vizio del gioco che al comportamento della compagna.



Per evitare che prosciugasse il conto corrente di famiglia, la donna aveva iniziato a prelevare denaro al bancomat così da metterlo da parte. Serviva per gli affari di famiglia, per le bollette, la spesa e di certo non per puntare alle slot.



Il marito ha capito tutto e quando si è ritrovato al verde, ha speso gli ultimi euro che aveva per acquistare benzina. E poi ha incendiato lo sportello bancomat, quello della filiale dalla quale prelevava la moglie.



Le immagini di sorveglianza lo hanno tradito e i carabinieri della locale stazione lo hanno facilmente individuato. Per il 36enne incensurato, una denuncia per danneggiamento seguito da incendio