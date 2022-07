Turista americano si avventura sui sentieri del Vesuvio: cade e viene denunciato Dovrà rispondere di invasione di terreni pubblici insieme ai tre familiari che erano con lui

Paura per un giovane escursionista di nazionalità statunitense rimasto vittima di un incidente lungo un sentiero non autorizzato che porta alla sommità del Vesuvio. A seguito della caduta il giovane turista ha riportato escoriazioni multiple alle braccia e alla schiena. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri forestali della stazione Parco, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano. Alla fine l'uomo, tratto in salvo è stato denunciato per invasione di terreni pubblici insieme ai tre familiari presenti insieme a lui. Stessa denuncia anche per altri due turisti.